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تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى ما قبل أزمة الهجرة

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى ما قبل أزمة الهجرة
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