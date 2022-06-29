تراجع عدد سكان السعودية 2.6%

تراجع عدد سكان المملكة العربية السعودية بنسبة 2.6%، وذلك من 35 مليون نسمة منتصف 2020 إلى 34.1 مليون منتصف 2021.

سعوديون غادرو البلاد في كورونا

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيس في انخفاض عدد السكان هو تراجع عدد غير السعوديين في المملكة بنسبة 8.6% مع خروج العديد منهم من البلاد خلال جائحة كورونا.

وأضافت الهيئة أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2% في منتصف العام 2021، على أساس سنوي.

ويشكل الذكور 56.8% من إجمالي السكان بواقع 19.4 مليون فرد، بينما تشكل الإناث 43.2% من إجمالي السكان، أي ما يعادل 14.7 مليون.

ارتفاع عدد سكان المملكة



يشار إلى أن عدد سكان المملكة كان قد ارتفع من 34.2 مليون نسمة في 2019، إلى 35 مليون نسمة في 2020.

وبلغ السكان السعودييين ما نسبته 63.6% من إجمالي السكان، فيما شكل غير السعوديين 36.4%.