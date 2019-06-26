تراجع كبير في نسبة المتدينين في الدول العربية

اظهر استطلاع شمل 25 الف مشارك في عشر دول عربية تراجعا كبيرا في نسبة المتدينين في السنوات الأخيرة.

وكان محللون قد توقعوا بأن فظائع داعش وكوارث صعود الإسلام السياسي في حركات متشددة مثل "الاخوان المسلمين" ستساهم في النفور من الدين لدى شرائح واسعة في المجتمع العربي.

واستخلص الاستطلاع الذي أجرته شبكة الباروميتر العربي البحثية المستقلة، لصالح "بي بي سي". تراجع نسبة المتدينين في العالم العربي، علما بأنه شارك فيه أكثر من 25 ألفا من سكان عشر دول عربية بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية في أواخر عام 2018 وربيع عام 2019.

وارتفعت نسبة غير المتدينين بأعلى المعدلات في دول مثل تونس وليبيا والجزائر، فيما أظهر الاستطلاع أن عددا متزايدا باضطراد من العرب يديرون ظهورهم للدين والتدين. وارتفعت نسبة "غير المتدينين" من 8% إلى 13% منذ عام 2013.

وقال ثلث التونسيين وربع الليبيين ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يعتبرون أنفسهم "غير متدينين"، أما في مصر فقد تضاعف حجم هذه المجموعة بينما تضاعف حجمها أربع مرات في المغرب. وكانت أكبر زيادة في هذه الفئة هي بين من هم دون سن الـ 30، وتصل نسبة "غير المتدينين" في هذه المجموعة إلى 18 في المئة.

