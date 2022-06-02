تراجع مخزونات النفط الأمريكي مع اعلان اوربي عن حرب استنزاف مع روسيا

قال الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ان على الغرب الاستعداد لحرب طويلة الامد مع روسيا في وقت بدأ المخزون النفطي الاميركي ينضب نتيجة الطلب المستمر، في الاثناء قال الاتحاد الاتحاد الاوربي انه لن يعترف بـ التامين الروسي على السفن الغربية.

حرب طويلة الامد

إثر لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، قال الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن على الدول الغربية أن تستعد “لحرب استنزاف طويلة المدى” في أوكرانيا. وصرح ستولتنبرغ للصحافيين “علينا أن نستعد على المدى البعيد. لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إدارة منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تخضع لسيطرة روسيا قولها اليوم الخميس إنها تعتزم الاستيلاء على أصول الدولة، بما في ذلك الشركات الاستراتيجية والأراضي والموارد الطبيعية.

عقوبات جديدة على روسيا

الى ذلك قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تمت الموافقة عليها اليوم الخميس، تشمل حظرا فوريا على عقود التأمين الجديدة على السفن التي تحمل النفط الروسي وإنهاء العقود الحالية تدريجيا على مدى ستة أشهر.

وقال المسؤول “إنه إنهاء تدريجي لتأمين السفن على مدى ستة أشهر. يتم احتساب الستة أشهر من تاريخ دخول حزمة العقوبات حيز التنفيذ، هذا يخص العقود القائمة فقط. يتم حظر العقود الجديدة على الفور”.

تراجع المخزونات الاميركية

وتراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، امام الاندفاع الشعبي للطلب على هذه المادة الاستراتيجية في البلاد وقالت تقارير ان المخزونات انخفضت الى 711 ألف برميل خلال الأسبوع، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بواقع 530 ألف برميل.