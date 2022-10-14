انهيار الجنية الاسترليني بعد طرد وزير المالية من الحكومة البريطانية

عين رئيس الحكومة البريطانية وزير الصحة والخارجية السابق جيريمي هانت وزيرا للمالية خلفا لـ كواسي كوارتنغ الذي أقيل من منصبه في وقت سابق اليوم الجمعة حيث تمخض قرار تراس بطرد كوارتينغ اثارا اقتصادية وسياسية على راسها انخفاض حاد في سعر الجنية الاسترليني

وسيكون وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينغ ثاني وزير مالية من حيث قصر مدة الخدمة يخرج من الحكومة حيث سبقه إيان ماكلويد، الذي توفي عقب إصابته بنوبة قلبية بعد 30 يوما فقط من توليه المنصب في عام 1970 وفق ما افادت الـ بي بي سي .

وفور اعلان الاقالة انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد وعاد الى ما دون 1.12 دولار. أي انخفض بنسبة 1.3 في المئة مقارنة مع ما كان عليه وقت الظهيرة

وعاد كوارتنج على وجه السرعة من زيارته الى الولايات المتحدة وتوجه مباشرة إلى داونينغ ستريت للقاء تراس.

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