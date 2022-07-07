تراس تقطع رحلة خارجية وتعود إلى لندن.. وحزب العمال: استقالة "جونسون" خبر سار

قررت ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، العودة إلى لندن، ومغادرة إندونيسيا وقطع مشاركتها في قمة العشرين، بعد أن قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاستقالة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أنه من المقرر أن تصدر تراس بيانا في وقت لاحق اليوم.

ستارمر: خبر سار

من جانبه اعتبر رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، أن الأنباء عن استقالة جونسون، "خبر سار للبلاد"، مشددا على أن "بريطانيا تحتاج إلى بداية جديدة".

وقال ستارمر إن هذه الاستقالة "كان يجب أن تحصل منذ مدة طويلة. هو (جونسون) غير مناسب لتولي المنصب، وكان مسؤولا عن حملة الأكاذيب، والفضائح، والفساد.. وكل شخص متواطئ معه يجب أن يشعر بالخجل".

The Conservatives have overseen 12 years of economic stagnation, declining public services and empty promises.



We don’t need to change the Tory at the top – we need a proper change of government.



We need a fresh start for Britain. pic.twitter.com/uMxRTomXX9 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2022

وأضاف: "لقد أشرف المحافظون على 12 عاما من الركود الاقتصادي وتراجع الخدمات العامة والوعود الفارغة. لسنا بحاجة إلى تغيير في القمة في حزب المحافظين.. نحن بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة. نحن بحاجة إلى بداية جديدة لبريطانيا".

يذكر أن قرار جونسون بالتنحي جاء بعد سلسلة استقالات من الحكومة، بعد أن اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق كريس بينشر في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير.