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تراشق للاتهامات بين نتنياهو ووزرائه بسبب هجمات "الضفة"

تراشق للاتهامات بين نتنياهو ووزرائه بسبب هجمات "الضفة"
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