ترامب: أمريكا تجري مفاوضات جيدة مع طالبان لكن لا اتفاق بعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات جيدة مع طالبان لكن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الحركة الإسلامية بشأن السلام في أفغانستان.

أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحافيين في البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

يعقد الجانبان منذ أواخر العام الماضي مفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب في العاصمة القطرية الدوحة

وكانت طالبان قالت يوم الأربعاء إنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة تنسحب بموجبه القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد طالبان بألا تصبح البلاد ملاذا للمتشددين الدوليين.

وقال ترامب أمس الخميس إن مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان يجري تخفيضها إلى 8600 لكنها ستبقى هناك حتى إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ويوجد نحو 14 ألف جندي أمريكي حاليا في أفغانستان.

ويعقد الجانبان منذ أواخر العام الماضي مفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.

وتحدث كل من مفاوضي الولايات المتحدة والحركة عن أحراز تقدم في محادثاتهما في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار احتمال وضع نهاية للصراع.

ومن المقرر، أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد من الدوحة إلى كابول هذا الأسبوع لعقد اجتماع مع الزعماء الأفغان.

وغزت الولايات المتحدة أفغانستان في 2001 وأطاحت بحركة طالبان من الحكم بعد أن رفضت تسليم أعضاء تنظيم القاعدة الذي كانوا وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع (البنتاجون). (رويترز)