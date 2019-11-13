ترامب: أمريكا تراقب الشخص الثالث بترتيب القيادة بعد البغدادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعرف مكان الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي الذي قتل نفسه الشهر الماضي في غارة قادتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك: “نراقب الرجل الثالث له. هذا الرجل الثالث في ورطة كبيرة لأننا نعلم أين هو أيضا”.

ومنذ مقتل البغدادي استهدفت الولايات المتحدة وتركيا خلفاء محتملين ومتعاطفين وألقت القبض على أفراد من عائلته سعيا للحيلولة دون إعادة ظهور التنظيم المتشدد.

ولم يحدد ترامب الهدف الجديد. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إنها تسعى للحصول على معلومات عن أبو إبراهيم الهاشمي القريشي الذي تم تعيينه زعيما جديدا للدولة . (رويترز)