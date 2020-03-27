ترامب: أمريكا والصين "تعملان معا بشكل وثيق" لمكافحة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده والصين “تعملان معا بشكل وثيق” من أجل مكافحة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة.

وغرد ترامب على موقع “تويتر” أنه والرئيس شي أجريا “محادثة طيبة للغاية” وأنهما ناقشا “بالتفصيل، فيروس كورونا الذي يعصف بأجزاء شاسعة من كوكب الأرض”.

وقال الرئيس الأمريكي: “مرت الصين بالكثير وتوصلت إلى فهم قوي للفيروس. نعمل معا بشكل وثيق. عظيم الاحترام”.

وكان ترامب الذي كان يصر حتى وقت قريب على تسمية فيروس كورونا بـ”الفيروس الصيني”، قال أمس الخميس: “لا يعرف المرء أعداد (فيروس كورونا) في الصين”.

وأضاف الرئيس الأمريكي قبل المحادثة الهاتفية مع نظيره الصيني: “لا يستطيع المرء أن يقول ما إذا كانت الصين تقوم باختبارات أم لا”.

وتجاوزت أمريكا الصين وإيطاليا من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب بيانات لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وزادت حالات الإصابة التي سجلتها الولايات المتحدة حتى أمس عن 83 ألفاً، مقابل 81 ألفاً للصين، وأكثر من 80 ألفاً في إيطاليا.

وجاءت الإصابات الجديدة في وقت يبدو فيه أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار في بقاع أخرى من الولايات المتحدة، خارج ولاية نيويورك التي تعد بؤرة تفشي “كوفيد 19” في البلاد.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام صينية، قال الرئيس الصيني إن بلاده تشارك ما لديها من معلومات وخبرات مع المجتمع الدولي.

ونقلت محطة تلفزيون الصين المركزي “سي سي تي في”، عن الرئيس شي قوله: “فقط عندما يعمل المجتمع الدولي معا، يمكن هزيمة الفيروس”.

وأوضح الرئيس شي أن الأقاليم والمدن والشركات الصينية تقدم المعونة الطبية للولايات المتحدة.

وقال: “تتفهم الصين الموقف الصعب الذي تواجهه الولايات المتحدة في تقديم الدعم في حدود ما لديها من طاقات”.

وبحسب “سي سي تي في”، أعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه للصين لتقديمها مستلزمات طبية لبلاده، وقال إن الخبرات الصينية في مواجهة الفيروس كانت “كاشفة”.

يشار إلى أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني أعقبت جلستين منفصلتين غير عاديتين لزعماء مجموعة العشرين، وقادة الدول السبع الصناعية الكبرى، خلال الأيام القليلة الماضية. وركزت المناقشات على سبل مواجهة تفشي وباء كورونا.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، لم يتمكن وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في مناقشاتهم الأربعاء من التوصل لاتفاق بشأن بيان مشترك، بعدما أصرت واشنطن على أن يتضمن البيان عبارة “فيروس ووهان”. (د ب أ)