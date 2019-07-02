ترامب: إيران تلعب بالنار

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث إلى ماكرون بشأن تجاوز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عن ما يسمح به الاتفاق النووي.

وكان ترامب صرح، الاثنين، بأن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها، بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عن ما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال ترامب إنه ليست لديه رسالة، لكن إيران تعلم ما تفعله، وإنها "تلعب بالنار".

وأعلنت إيران، الاثنين، أن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك في أول خطوة كبرى على طريق انتهاكها للاتفاق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي أعلن عن هذه الخطوة، إنها لا تصل إلى حد انتهاك الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران تمارس حقها في الرد على الانسحاب الأمريكي.

وقد يكون لهذه الخطوة عواقب بعيدة المدى على الدبلوماسية، في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية تجنب نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تراجع واشنطن عن توجيه ضربات جوية للجمهورية الإسلامية في اللحظة الأخيرة.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب تجاوزت الآن حد ثلاثمئة كيلوغرام الذي يجيزه الاتفاق.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق، أن طهران تخطت ذلك الحد.

وقال البيت الأبيض إنه سيواصل تطبيق سياسة "الضغوط القصوى على النظام الإيراني إلى أن يغير زعماؤه نهجهم". وأضاف أنه يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وأتى تحذير ترامب بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لإيران أبدا بتطوير سلاح نووي"، مؤكّدا استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة "أقصى الضغوط" على الجمهورية الإسلامية؛ لإرغامها على التخلّي عن طموحاتها النووية.