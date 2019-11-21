ترامب: إيران قطعت الإنترنت للتستر على القتل والمأساة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة الإيرانية الخميس، بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من "موت ومأساة"، وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها ايران خلال الأيام الماضية.

وكتب ترامب على تويتر "لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من التحدث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!".

ولا تزال خدمة الانترنت مقطوعة على نطاق واسع في إيران رغم عودة الهدوء إثر حركة احتجاج شملت نحو مئة مدينة.

وقالت السلطات الايرانية الثلاثاء، إنها لن تعيد خدمة الانترنت، إلا عندما تتأكد من أنه لن يتم استخدام الشبكة "بشكل سيء" لتنظيم احتجاجات جديدة.

بدأت التظاهرات إثر الاعلان المفاجئ عن رفع سعر البنزين في خضم أزمة اقتصادية في البلاد.

وكانت منظمة العفو الدولية، كشفت الثلاثاء، عن حصيلة قتلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران على خلفية ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن ما لا يقل عن 106 محتجين لاقوا حتفهم في 21 مدينة في إيران خلال الاضطرابات.

وأضافت: "تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200"

ومن ناحيتها، أعربت منظمة الأمم المتحدة عن شعورها بالقلق البالغ إزاء استخدام سلطات الأمن الإيرانية، الرصاص الحي ضد المحتجين، داعية إياها إلى تجنّب العنف ضد "التظاهرات السلمية".

جاء ذلك على لسان روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأضاف أنهم قلقون إزاء تلقيهم أنباء حول انتهاك السلطات الإيرانية، المعايير الدولية لفض الاحتجاجات، واستخدامها الرصاص الحي ضد المحتجين.