ترامب: اذا لم يتحقق سلام اسرائيلي فلسطيني في عهدي فلن يتحقق أبدا

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ختام اعمال مؤتمر قمة العشرين في مدينة اوساكا اليابانية، انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين خلال فترة رئاسته، فانه لن يتم التوصل الى مثل هذا الاتفاق ابدا.

وقال "بوجودي كرئيس، اذا لم ننجز تلك الاتفاقية، فإنها لن تتحقق ابدا".

وأشار ترامب إلى وجود "فرصة جيدة" لنجاح خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، معربا عن قناعته بأن الفلسطينيين، الذين يقاطعون الإدارة الأمريكية منذ إعلانها في ديسمبر 2017 قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يريدون إبرام صفقة مع تل أبيب.

ودافع ترامب عن قراره بقطع المساعدات المالية للفلسطينيين العام الماضي، قائلا: "نحن نحاول إبرام صفقة ومساعدتهم، وهم يقولون هذه الأشياء القبيحة.. إذا لم تتفاوضوا ولا تريدون صنع السلام، فإننا لن ندفع أموالا إليكم، وسنرى ما الذي سيحدث".

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من "ورشة البحرين" التي نظمتها الولايات المتحدة لتقديم الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وغاب عنها الجانب الفلسطيني بسبب رفضه المبدئي لخطة السلام الأمريكية الجديدة.

