ترامب: الإعلام في الولايات المتحدة خارج نطاق السيطرة تماما

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا مساء الثلاثاء على وسائل الإعلام في بلاده ، ووصفها بأنها “خارج نطاق السيطرة تماما”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس عبر حسابه على تويتر، علق خلالها على ما أورده موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن ترامب اقترح قصف الأعاصير بقنابل نووية قبل وصولها إلى اليابسة.

وقال ترامب إن موقع أكسيوس “يريد إحراج الرئيس”.

يشار إلى أن ترامب لطالما انتقد وسائل الإعلام الأمريكية ووصفها كثيرا بـ “الكاذبة”.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، يتهم ترامب وسائل الإعلام على نحو متكرر بالتقليل من عدد المشاركين في تجمعاته الانتخابية منذ بداية إدارته. (د ب أ)