ترامب: الإعلام “عدو الشعب”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها “عدو الشعب” و”حزب المعارضة الحقيقي” الثلاثاء بعدما برأه تقرير المدعي الخاص روبرت مولر من التواطؤ مع روسيا، متهما الصحافيين بالتحيّز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.

وقال ترامب عبر “تويتر” إن “وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة. على مدى عامين، دفعوا قدما التضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائما بأنه لم يكن هناك أي تعاون”.

وأضاف: “هم في الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة الحقيقي”.