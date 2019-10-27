ترامب: "البغدادي" قتل داخل نفق وهو يصرخ (محدث)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي فجر الأحد خلال العملية العسكرية التي نفذتها قوات خاصة أميركية في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها الأحد: " لقد كان "البغدادي" شخصا متوحشا وعنيفا، وقتل بشكل عنيف وجبان وهو يركض ويبكي".

وأضاف ترامب: "العملية لم تكن لتحصل لولا التعاون الروسي والعراقي والسوري والكردي".

ونفى ترامب أن يكون هناك علاقة بين الانسحاب من سوريا واغتيال البغدادي، مبينا أن العملية بدأت عمليا منذ أسبوعين، حيث كان زعيم داعش ينتقل من مكان لآخر خلال الفترات الأخيرة.

وأشار ترامب إلى أن القوة التي نفذت العملية هبطت في مرفأ لإحدى الدول الصديقة، مبينا أن قوة جوية هائلة ساندت فريق الإنزال في تنفيذ العملية.

وكشف ترامب أن البغدادي كان يحاول التمركز في إدلب، في محاولة منه لإعادة بناء تنظيم داعش، موضحا أنه كان يمتلك كميات كبيرة من الأموال.

يتبع..