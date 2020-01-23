ترامب: التقارير حول تفاصيل وتوقيت صفقة القرن "محض تكهنات"

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة مساء الخميس، أن التقارير التي تتحدث عن تفاصيل وموعد الاعلان عن خطته للسلام في الشرق الاوسط، والمعروفة ب"صفقة القرن" هي "محض تكهنات".

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الإدارة الأميركية ستنشر بحلول الجمعة، بيانا حول الصفقة، على أن تنشر تفاصيلها الاسبوع المقبل، بعد ان يتم التشاور حولها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه في الانتخابات رئيس قائمة (ازرق وابيض) بيني غانتس.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر "تتطلع الولايات المتحدة لاستقبال رئيس الوزراء نتانياهو ورئيس قائمة "أزرق وابيض" غانتس في البيت الابيض الاسبوع المقبل".

وتابع أن "التقارير حول تفاصيل وتوقيت خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، هي محض تكهنات".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت تقارير إسرائيلية أن ترامب، يدرس خلال هذه الأيام، إمكانية طرح "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وقال نائبه بنس بعد اجتماع مع نتنياهو في السفارة الأميركية في القدس مساء الخميس، إن الرئيس وجه دعوة إلى الرجلين لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة البيت الأبيض لـ"السلام في الشرق الأوسط".

وأوضح بنس إن "الرئيس ترامب طلب مني تقديم دعوة لرئيس الحكومي نتنياهو ليأتي للبيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية، إضافة لآفاق السلام هنا في الأرض المقدسة".

بدوره قال نتنياهو إنه "أعتقد أن الرئيس يسعى لمنح إسرائيل السلام والأمن كما تستحق وبالتالي أقبل بسرور دعوته". وأضاف أنه "اقترحت دعوة بيني غانتس لهذا الحدث، حتى لا نفوت هذه الفرصة التاريخية".

وكانت الإدارة الأميركية كشفت عن الشق الاقتصادي المالي من "صفقة القرن" في حزيران/ يونيو من العام الماضي، والتي شملت إقامة صندوق دولي لتجنيد 50 مليار دولار بزعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، بحيث تخصص 28 مليار دولار لما يسمى التطوير الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمبلغ المتبقي سيخصص لتطوير مشاريع في الأردن ومصر ودول أخرى.

وكتب المراسل السياسي للقناة 12 الإسرائيلية عميت سيغل، إن نتنياهو سيطلع على "الخطة السياسية الأفضل التي عرضت على إسرائيل"، وأنها "تشمل إزاحة جدية للحدود"، بحسب مصادره.

ونقل سيغل عن مصادره أن الإدارة الأميركية وضعت أربعة شروط لإقامة الدولة الفلسطينية، وهي: الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية؛ نزع السلاح في غزة؛ نزع سلاح حركة "حماس"؛ الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة مساء الخميس، رفضها القاطع للقرارات الأميركية، التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي.

جاء تأكيد أبو ردينة هذا في ظل ما تردده وسائل الإعلام ومصادر أخرى، حول قرب الإعلان عما تبقى من "صفقة القرن".

وأكد أن موقف الرئاسة "الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال أبو ردينة "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".

وأضاف: "نحذر إسرائيل والإدارة الأميركية من تجاوز الخطوط الحمراء".

ويأتي تصريح أبو ردينة عقب الإعلان أن رئيس الإدارة الأميركية، دونالد ترامب، يدرس خلال هذه الأيام، إمكانية طرح خطة البيت الأبيض المعدة لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

