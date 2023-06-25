ترامب: التهم الموجه لي شارة شجاعة كبيرة

وصف دونالد ترامب رئيس أمريكي السابق، لوائح الاتهام التي تلقاها في تحقيقين منفصلين، أنهما ‏‏شارة شجاعة كبيرة.

وبين ترامب خلال مؤتمر الطريق إلى الأغلبية في واشنطن أمس السبت أنه وفي كل مرة يدينني فيها اليساريون الراديكاليون الديمقراطيون والماركسيون والشيوعيون والفاشيون، أعتبر ذلك شارة عظيمة للشجاعة.

“Every time they indict me, I consider it a badge of courage, I’m getting indicted for you!”

President Trump pic.twitter.com/IIkvWYfAKD — Lara | #Trump2024 (@Lara_maga47) June 25, 2023

وتأتي تصريحات ترامب عقب عدة أسابيع من تلقيه لائحة اتهام اتحادية، لتعامله مع وثائق سرية تم العثور عليها في العام الماضي في ولاية فلوريدا الأمريكية داخل منتجعه مار الاغو.

وقال ترامب خلال المؤتمر الذي استضافه تحالف الإيمان والحرية الإنجيلي اليميني: "يتم توجيه اتهام إلي من أجلكم، وأعتقد أن هناك أكثر من 200 مليون شخص يحبون بلدنا".

اتهم ترامب أيضا جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي بتسليح سلطات إنفاذ القانون من أجل التدخل في ترشحه بالانتخابات الرئاسية المقامة العام المقبل 2024 .

لائحة اتهام ترامب

تزعم لائحة دونالد ترامب رئيس أمريكي السابق، أن ترامب احتفظ بوثائق سرية في ناديه في فلوريدا، كما أنه سعى على ما يبدو لمنع المسؤولين الفيدراليين من استعادتها.

ودافع ترامب ببراءته وقال أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه البالغ عددها 37 تهمه، كما يواجه الرئيس الأمريكي السابق لائحة اتهام منفصلة نابعة من تحقيق أشرف عليه المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ.

ويمكن الإتهام المنفصل بشأن تورط ترامب المحتمل خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، فيما يتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، وذلك مقابل شراء صمتها وإسكاتها عن التحدث بشأن علاقتها المزعومة.