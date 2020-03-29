ترامب: الحجر الصحي في منطقة نيويورك ليس ضروريًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه لن تكون هناك حاجة لفرض حجر صحي على كامل منطقة نيويورك .

وجاء في تغريدة لترامب عبر صفحته على موقع تويتر “بناء على توصية من فريق عمل البيت الابيض للتعامل مع فيروس كورونا، وبعد التشاور مع حاكم نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، طلبت من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إصدار تحذيرات سفر قوية، يتولى إدارتها حكام الولايات، بالتشاور مع الحكومة الاتحادية”.

وأضاف “حجر صحي لن يكون ضروريا”.

وغرد نائب الرئيس مايك بنس أنه سوف يتم حث سكان الولايات الثلاث على الامتناع عن السفر غير الضروري خلال مدة الاربعة عشر يومًا القادمة.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية توجيهات محدثة تنص على أن نصائح السفر تدخل فورا حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها وفقا لتقدير حكام الولايات.

وجاء في بيان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عبر على موقعه على الإنترنت إن نصائح السفر المحلية “لا تطبق على العاملين في صناعات البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقل بالشاحنات، وأخصائيي الصحة العامة، والخدمات المالية، وإمدادات الغذاء”. (د ب أ)