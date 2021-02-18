ترامب: بايدن يكذب وفقد عقله

هاجم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بعد تصريحات للاخير حول عدم توفر اللقاحات المضادة لكورونا لحظة تسلمه الإدارة.

وقال ترامب: "إن بايدن إما يكذب أو فقد عقله".

وأضاف ترامب في مداخلة عبر "نيوزماكس"، إن بايدن أدلى بتصريح "غبي للغاية'' بشأن اللقاحات، مؤكدا أن إدارته قدمت "ملايين الجرعات".

وأضاف: "بايدن إما لم يكن يقول الحقيقة أو أنه فقد عقله"، مشيرا إلى أن حتى الكارهين له دافعوا قائلين إن اللقاحات متوفرة منذ فترة طويلة.

وذكر ترامب أن بايدن نفسه قد تم تطعيمه قبل تنصيبه في 20 يناير، بـ"وقت طويل"، وتابع قائلا: "دعونا نعطيه فائدة الشك، ربما كان يمزح لأنه وبصراحة كان هذا التصريح غبي جدا".

Donald Trump says President Biden is "either not telling the truth, or he's mentally gone" based on his vaccine statements. @gregkellyusa https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/mD7rPh39HR — Newsmax (@newsmax) February 18, 2021

وقال بايدن في وقت سابق أن إدارته وقعت عقودا للحصول على 200 مليون جرعة من لقاحي فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech) الأميركي الألماني المشترك، وموديرنا (Moderna) الأميركي بنهاية مايو/أيار القادم.

وأضاف إنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، زادت إمدادات اللقاحات الموجهة إلى الولايات بنسبة 30%، مما يعني أن ملايين الأميركيين سيتم تطعيمهم خلال الشهر الجاري أكثر مما خططت له إدارة دونالد ترامب السابقة، التي اعتبر أنها لم تقم بما يلزم لتوفير ما يكفي من اللقاحات.

وبعد بداية متعثرة، تسارعت عمليات التطعيم ضد الفيروس في الولايات المتحدة، حيث قارب عدد الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل 35 مليونا، أي نحو 10% من السكان.

وكانت أرقام نشرتها شبكة "سي إن إن" (CNN) خلال الأسبوع الماضي أظهرت تراجع الإصابات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة. ورغم أن مستوى العدوى لا يزال مرتفعا، فإن سلطات مدينة نيويورك قررت تخفيف القيود، عبر السماح بعودة الجمهور إلى الملاعب الرياضية بنسبة 10%.