ترامب يرد على هجوم ايران الصاروخي بعقوبات جديدة

قال ترامب ”لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء. إيران تراجعت فيما يبدو“.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق وأن طهران تراجعت فيما يبدو.

وقال ترامب في البيان ”لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء. إيران تراجعت فيما يبدو“.

واوضح "يبدو ان ايران تراجعت وهذا شئ جيد لكل الاطراف وللعالم".

وقال ترامب ان "أمريكا تواصل النظر في خيارات وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران"، مجددا عرضه على قادة ايران العودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق جديد كبديل للاتفاق النووي الذي انسحبته منه واشنطن.

واكد ان "العقوبات ستبقى قائمة حتى تغير ايران من سلوكها".

وتعهد ترامب بمنع ايران من امتلاك سلاح نووي.

وقال "ما دمت رئيسا للولايات المتحدة فلن يسمح لايران بامتلاك سلاح نووي".

وأطلقت إيران صواريخ على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق الأربعاء ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وأثار قتله المخاوف من نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال التلفزيون الإيراني إن إيران أطلقت 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث البنتاجون في بيان إن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

وقال مصدر إن المؤشرات الأولية تظهر عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وامتنع مسؤولون أمريكيون عن التعليق.

وقال التلفزيون الإيراني إن 80 ”إرهابيا أمريكيا“ قُتلوا. وأضاف أن ”أضرارا جسيمة“ لحقت بطائرات هليكوبتر وعتاد عسكري أمريكي. ولم يعرض أدلة تظهر كيف حصل على المعلومات.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر ”اتخذت إيران واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة... لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكن سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان“.