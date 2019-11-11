ترامب: تخصيب إيران لليورانيوم خطوة سيئة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المعلومات التي تصله تفيد بأن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم، وأن هذه الخطوة سيئة للغاية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب، مساء الأحد، على حسابه في تويتر.

وقال ترامب في هذا الخصوص: “بحسب المعلومات التي تردني، فإن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم، وهذه خطوة سيئة للغاية”.

وفي سياق آخر طالب ترامب السلطات الإيرانية بإعادة عامل الاستخبارات الأمريكي روبرت لفينسون، المفقود في إيران منذ 12 عاما.

وقال في هذا السياق: “تسليم السلطات الإيرانية لروبرت لفينسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون خطوة إيجابية للغاية”. (الأناضول)