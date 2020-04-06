ترامب: تراجع عدد حالات الوفاة في نيويورك من كورونا “علامة طيبة”

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمله، الأحد، في أن ترى الولايات المتحدة “استقرارا” في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.

وقال للصحافيين في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك” ربما تكون هذه علامة طيبة”.

وأضاف “بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق”.

وأعلنت نيويورك يوم الأحد لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة. (رويترز)