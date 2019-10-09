ترامب: تركيا والأكراد..الأمر شبيهٌ بوَضع "إسرائيل مع الفلسطينيّين"

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن أمله في أن يتصرّف نظيره التركي رجب طيّب إردوغان بـ”عقلانيّة” وبشكل “إنساني” قدر الإمكان، وذلك بعدما شنّت القوّات التركيّة هجوماً عسكريّاً ضدّ قوّات كرديّة في سوريا.

وقال ترامب في البيت الأبيض “آمل أن يتصرّف بعقلانيّة. سنرى كيف سيقود (هذه العمليّة). إذا ما فعلَ ذلك بشكلٍ جائر، فسيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً”.

وتابع الرئيس الأمريكي “سأسحق اقتصادهم لو حصل ذلك”، في تكرارٍ لتهديدات أطلقها في بداية الأسبوع.

وشدّد ترامب مطوّلاً على أنّ نظيره التركي كان يُفكّر منذ مدّة بإطلاق هجوم ضدّ القوات الكردية في سوريا. وقال “ثمّة كراهية حقيقيّة”، معتبراً أنّ الأمر شبيهٌ بوَضع “إسرائيل مع الفلسطينيّين”. (أ ف ب)