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ترامب: تصريحات النائبة المسلمة إلهان عمر عن اسرائيل "فظيعة"

ترامب: تصريحات النائبة المسلمة إلهان عمر عن اسرائيل "فظيعة"
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