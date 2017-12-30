الرئيس الاميركي دونالد ترامب

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا السبت على التظاهرات في ايران منبها الى ان شعب هذا البلد يريد التغيير ومؤكدا أن "الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد".

ونشر ترامب على تويتر مقطعا من خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر هاجم فيه النظام الايراني، الذي تعتبره واشنطن أشد خصومها في الشرق الأوسط.

وذكر بقوله إن "الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد وسيأتي يوم يختار فيه الشعب الايراني"، وتابع أن "العالم يراقب".

وأكد أن "العالم كله يفهم أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، واضافة الى القوة العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة، فأن الشعب الإيراني هو ما يخشاه القادة الإيرانيون بشدة"، مسترجعا ما قاله في خطابه أمام الجمعية العامة قبل ثلاثة اشهر.

وهي المرة الثانية يتناول فيها ترامب المسألة الإيرانية في يومين، في وقت سادت الفوضى المنطقة المحيطة بجامعة طهران السبت بعدما تظاهر مئات الطلاب مرددين هتافات مناهضة للنظام والرئيس حسن روحاني قبل أن تقع صدامات مع الشرطة.

لكن النظام قدم عرض قوة في المكان نفسه، إذ استنفر مئات من الطلاب المؤيدين له للسيطرة على مدخل الجامعة هاتفين "الموت لمثيري الفتنة".

واظهرت اشرطة مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من خارج إيران مشاركة الالاف سلميا في مسيرات في مدن بينها خرم آباد (غرب)، وزنجان (شمال غرب) والاهواز في جنوب البلاد، فيما ارتفعت شعارات "الموت للديكتاتور".

ولكن يصعب التأكد من صحة هذه الاشرطة بسبب انتشار الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجود قيود على السفر الى مناطق عدة في إيران، ما يفرض شبه حظر إعلامي على الوكالات الأجنبية في البلد الإسلامي ذي الغالبية الشيعية.

وكان ترامب كتب على تويتر الجمعة "يجدر بالحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن أنفسهم"، ما دفع الخارجية الإيرانية للتنديد ب"انتهازية" الرئيس الاميركي.