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ترامب حاول تكليف مدعٍ عام موالٍ له للتحقيق في قضية تتعلق به

ترامب حاول تكليف مدعٍ عام موالٍ له للتحقيق في قضية تتعلق به
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