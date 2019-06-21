ترامب حذر طهران عبر عُمان من هجوم أميركي وشيك 

ترامب قال في رسالته التحذيرية لايران إنه ضد أي حرب ويريد إجراء محادثات بشأن عدد من القضايا، وحدد فترة زمنية قصيرة للحصول على الردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة”.

قال مسؤولان إيرانيان الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وذكر أحد المسؤولين طالبا عدم ذكر اسمه، أن ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، وحدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة”.

وقال المسؤول الثاني: “أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار… ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية”.

جاء ذلك فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران الجمعة ردا على إسقاط طائرة استطلاع مسيرة قيمتها 130 مليون دولار لكنه تراجع عن التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بالإدارة شاركوا في المناقشات أو اطلعوا عليها قولهم إن ترامب وافق في البداية على ضرب بضعة أهداف كأجهزة رادار وبطاريات صواريخ.

وأضافت أنه كان من المقرر تنفيذ الضربات قبيل فجر يوم الجمعة لتقليل الخطر على العسكريين أو على المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالإدارة قوله إن الطائرات كانت محلقة والسفن كانت في مواقعها، لكن لم تنطلق أية صواريخ عندما صدر لها أمر بالمغادرة.

والجمعة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن إيران تمتلك “أدلة لا يمكن إنكارها” على أن الطائرة الأمريكية المسيرة “كانت في المجال الجوي الإيراني”، خلافا لما تؤكده واشنطن.

وقال البيان إن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أبلغ ليل الخميس الجمعة في اتصال هاتفي سفير سويسرا (تتولى رعاية المصالح الأمريكية) في طهران “احتجاج إيران الشديد” على الحكومة الأمريكية، وأكد له أن “هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني”.

* تحذير روسي

وفي الاثناء، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو اتهمت واشنطن الجمعة بإثارة توترات خطيرة حول إيران عمدا ودفع الوضع إلى شفا الحرب.

ودعا سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية واشنطن لتقييم العواقب المحتملة للنزاع مع إيران وقال إن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يكشف أن الوضع شديد الخطورة.

وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق فيما يبدو على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط طهران طائرة مراقبة أمريكية مسيرة. لكنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.

