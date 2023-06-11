ترامب: حملة لطردي.. وإخفاء الدليل عن رشوة بايدن فضيحة

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما شرسا على وزارة العدل، واتهم المدعين بمحاكمته بدوافع سياسية، معتبرًا أن ذلك يأتي في سياق حملة لطرده من البيت الأبيض.

وأعرب ترامب، في خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا اليوم الأحد، عن اعتقاده أن توجيه لائحة اتهام له في نفس اليوم الذي تم الكشف فيه عن دليل يفيد بتلقي الرئيس جو بايدن، رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا، ليس من قبيل المصادفة.

واستنكر ترامب تصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بتعمد إخفاء هذا الدليل، مشيرًا إلى أن هذه الفضيحة قد تكون "أكبر قصة في التاريخ".



"It's no coincidence they indicted me the VERY SAME DAY it was revealed that the FBI hid explosive evidence that Joe Biden took a $5 million illegal bribe from Ukraine." pic.twitter.com/t9mmUhrpdU — Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 11, 2023

ويتهم ترامب، الرئيس بايدن بتدبير الاتهامات الجنائية لتقويض حملته الرئاسية وصراعه السياسي، وتشتيت الانتباه عن التحقيقات الفيدرالية والكونغرسية المتعلقة بنجل بايدن.

وفي كلمته، قال ترامب: "لائحة الاتهام الساذجة التي قدمتها وزارة العدل الظالمة والمسيسة في إدارة بايدن ليس لها أي أساس، وستسقط مثل أعظم انتهاكات السلطة في تاريخ بلدنا."

President Trump: "You're watching Joe Biden try to jail his leading political opponent." pic.twitter.com/RFWiGRf8qV — Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 10, 2023

وتوجه الرئيس الأمريكي السابق، بتصريحاته بعد يوم واحد من كشف المدعين عن لائحة اتهام تضم 37 تهمة ضده.

وتتضمن هذه التهم مزاعم بأن ترامب أساء التعامل مع وثائق سرية تحتوي على معلومات حساسة للأمن الوطني، وذلك بعد انتهاء فترته الرئاسية في عام 2021 ومغادرته البيت الأبيض.



