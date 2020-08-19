ترامب خاطب بوتين في 2007: أنا من أشد المعجبين بكم

كُشِفَ النقاب عن خطاب كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بعث به في عام 2007 إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب خلاله ترامب عن إعجابه الشديد ببوتين.

وكتب ترامب مخاطبا بوتين “ربما سمعتم أنني واحد من أشد المعجبين بكم”.

وكان ترامب قد بعث بالخطاب إلى بوتين لتهنئته بمناسبة اختيار مجلة “تايم” له كـ” شخصية العام”، وأضاف ترامب في خطابه “أنتم تستحقون هذا بالتأكيد”، وأنهى الخطاب بالطلب من بوتين الاعتناء بنفسه جيدا.

وظهر الخطاب في تقرير نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، خلال النظر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من معرفة لماذا تم إرسال مثل هذا الخطاب، وما إذا كان هناك رد عليه.

يشار إلى أن ترامب الذي كان يعمل رجل أعمال في مجال العقارات، كان قد أجرى محادثات على مدار سنوات، قبل أن يصبح رئيسا، بشأن بناء فندق له في العاصمة الروسية موسكو.

وكان ترامب قد نقل مسابقة ملكة جمال الكون (ميس يونيفرس) إلى موسكو في عام 2013 ووجه الدعوة إلى بوتين بشكل شخصي ليكون “ضيف شرف” الحفل، وفقا لما أثبته خطاب مكتوب على ورقة شركته.

وأبدى ترامب خلال الخطاب قناعته بأن حفل موسكو سيكون “أكبر وأفضل” إصدار لحفلات “ميس يونيفرس”، وقال مخاطبا بوتين “أعرف أنكم ستقضون وقتا رائعا”. (د ب أ)