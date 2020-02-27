ترامب: خطر تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة "متدنّ جداً"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ خطر تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة “متدنّ جداً” بفضل الإجراءات التي اتّخذتها إدارته ولا سيّما القيود التي فرضتها على المسافرين الصينيين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم إنّه “بفضل كل ما فعلناه فإنّ الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً”، منتقداً خصومه الذين “استهزؤوا” في البداية بالقرارات التي اتّخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

وعيّن ترامب ، الأربعاء، نائبه مايك بنس مسؤولاً عن ملف مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وخلال مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم قال ترامب “أعلن الآن أنّني أعيّن نائب الرئيس مايك بنس مسؤولاً” عن ملف مكافحة الفيروس، مضيفاً أنّ بنس “سيعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل”.

وفي سياق متصل، حذّر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار الأربعاء من أنّه إذا كان خطر فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة هو تحت السيطرة حالياً فإنّ هذا الوضع قد لا يستمر على حاله طويلاً إذ قد “يتغيّر بسرعة” نحو الأسوأ.

وقال الوزير للصحافيين إنّ “مستوى الخطر يمكن أن يتغيّر بسرعة وبإمكاننا أن نتوقّع رؤية عدد أكبر من الإصابات في الولايات المتحدة”. (وكالات)