ترامب: سأعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونجرس.

وطالب ترامب الكونجرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016. ومن المقرر أن يوقع ترامب على مشروع قانون الموازنة إما يوم الجمعة أو السبت بعد أن أقرها الكونجرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء الخميس دون تمويل للجدار مما شكل هزيمة تشريعية لترامب.

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.