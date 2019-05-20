ترامب: سأغزو ايران اقتصاديا

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ان بلاده لا تريد شن حرب على ايران، او اشعال معارك في الخليج، لكن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع امتلاك طهران للاسلحة النووية

والمح الرئيس الاميركي الى عدم وجود نيه لشن هجوم على ايران، وقال انه سيغزو ايران اقتصاديا

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ مايو ٢٠١٩

تصريحات الرئيس الاميركي المنتظرة تعد الاولى التي يتحدث فيها بشكل مباشر عن الازمة في الخليج العربي حيث حذر قبل ساعات من تصريحة عبر موقع التواصل تويتر الايرانيين من الاعتداء على القوات الاميركية في الخليج سيما بعد ارسال حاملة الطائرات ابراهام لينكولن الى المنطقة مع عدد من الفرقاطات وطائرات بي 52 المدمرة

وانتقد الرئيس الاميركي سلفه في البيض الابيض باراك اوباما الذي وقع اتفاقا نوويا مع ايران ووصفه بالعرض المرعب وقال: "أن قرارات الرئيس السابق أوباما في الشأن الإيراني خطأ .. أنا أنهيت اتفاق إيران النووي"