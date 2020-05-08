ترامب: سنخضع يوميا أنا ونائبي مايك بنس لفحص فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيخضع ونائبه مايك بنس، يوميًا، لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به ترامب، على هامش مؤتمر صحافي له، مساء الخميس، أعلن خلاله توصله ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى استقبال أجهزة تنفس صناعي ترسلها واشنطن لموسكو، لمساعدتها على مواجهة انتشار الفيروس.

وكان هوجان جيدلي مساعد المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية أعلن خضوع الرئيس ترامب ونائبه بنس لفحوصات بعد تأكد إصابة عسكري يعمل في مقر الرئاسة بالفيروس.

وكان جيدلي قال إن العسكري المصاب بكورونا يعمل ضمن وحدة على تواصل وثيق مع ترامب. (الأناضول)