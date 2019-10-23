ترامب: سنرفع العقوبات عن تركيا ونسحب قواتنا من سورية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية ستنسحب من شمالي سوريا، وأنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا،

أوضح ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما، مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات، التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية ردا على عمليتها العسكرية.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية صامد، وقال إنه يجب على تركيا وسوريا وبقية دول المنطقة العمل لضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي مجددا، مشيرا إلى أن "بعض مسلحي "داعش" هربوا، ولكن تم اعتقال معظمهم لاحقا".

وأضاف: "العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به"، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنه "ألقى الرئيس الأمريكي بظلال من الشك أيضا حول معنى "دائم".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه وجه وزير الخارجية برفع كل العقوبات، التي تم فرضها على تركيا بعد بدء الهجوم شمالي سوريا، وأضاف: "أنقذنا حياة الكثيرين وتفادينا تدخلا عسكريا في شمالي سوريا".

وذكر ترامب أن الحكومة التركية أبلغته أنها ستوقف هجومها شمال ضد مواقع الأكراد في شمال سوريا بشكل دائم، مشيرا إلى أن واشنطن سترفع العقوبات، التي فرضتها على أنقرة بعد بدء هجومها.

وقال ترامب: "تركيا أبلغتنا أنها ستوقف الهجوم شمال سوريا، وأن وقف إطلاق النار سيصبح أمرا دائما"، مضيفا: "وجهت وزير الخارجية برفع كل العقوبات التي تم فرضها على تركيا بعد بدء الهجوم".

وأكد ترامب أن القوات الأميركية ستنسحب من شمال سوريا، مشيرا إلى أن "عدد قليل منها سيبقى لحماية آبار النفط".

كما حذر ترامب تركيا، وقال "إذا لم تلتزم تركيا بما تعهدت به من حماية الأقليات الدينية والعرقية سنعيد فرض عقوباتنا الاقتصادية إلى جانب فرض رسوم على الواردات".

وقال إن "هذا الاتفاق أنقذ حياة الكثيرين، وجعلنا نتفادى تدخلا عسكريا شمال سوريا".

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة في سوريا المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف بنس، أن المناقشات مع تركيا والأكرد حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة، ويمكن تحقيق ذلك.

وتابع بنس متحدثًا في مؤسسة التراث في واشنطن: "تلقينا اليوم رسالة من قائد قوات وحدات حماية الشعب الكردية مفادها أن جميع قواتهم العسكرية قد انسحبت بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا".

ووافقت تركيا، بناء على هدنة توسط فيها مايك بنس، على وقف إطلاق النار في شمال سوريا لمدة خمسة أيام بدأت الخميس 17 أكتوبر / تشرين الأول وانتهت يوم الثلاثاء.