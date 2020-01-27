ترامب: سنعلن عن صفقة القرن مساء الثلاثاء

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيعلن عن خطة التسوية التي اخترعها للشرق الاوسط مساء يوم الثلاثاء

واوضح أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غدا الثلاثاء.وقال ترامب، خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش)، معتبرا أن هذه المبادرة "منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع".

وقال ان خطة السلام يجب أن تعجب الفلسطينيين لأنها جيدة بالنسبة لهم

فيما راى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة تاريخية



