  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. ترامب: سنعلن عن صفقة القرن مساء الثلاثاء

ترامب: سنعلن عن صفقة القرن مساء الثلاثاء

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:24
ترامب اخترع خطة اسرائيلية 100%
ترامب اخترع خطة اسرائيلية 100%

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيعلن عن خطة التسوية التي اخترعها للشرق الاوسط مساء يوم الثلاثاء 

واوضح  أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غدا الثلاثاء.وقال ترامب، خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش)، معتبرا أن هذه المبادرة "منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع".

وقال ان خطة السلام يجب أن تعجب الفلسطينيين لأنها جيدة بالنسبة لهم

فيما راى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة تاريخية


 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...