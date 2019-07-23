ترامب سيقرر قريبا متى سيكشف عن "صفقة القرن"

لم يستبعد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات في مقابلة اجريت معه في وقت سابق من الشهر الجاري أن يتم الاعلان عن خطة صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية المقررة في ايلول/سبتمبر المقبل.

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في اتخاذ قرار قريبا بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال "الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريبا".

وأضاف أنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة.

كان جرينبلات قال في مقابلة مع قناة "بي بي اس" الاسبوع الماضي ان نشر الخطة، والذي كان من المقرر ان يحصل عقب الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، قد تأجل بعد اخفاق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تشكيل حكومة جديدة عقب فوزه في تلك الانتخابات.

وقررت اسرائيل عقب هذا الاخفاق اجراء انتخابات جديدة في ايلول المقبل.

وفي المقابلة قال جرينبلات أن ادارة ترامب لم تقرر بعد "ما اذا كانت ستنشر الخطة قبل او بعد الانتخابات الاسرائيلية" المقبلة.

وقال "اذا كان ذلك بعد الانتخابات الاسرائيلية، قبل او بعد تشكيل الحكومة (الاسرائيلية الجديدة). لا نزال نقيّم ذلك".

