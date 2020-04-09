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ترامب: صحة رئيس وزراء بريطانيا تتحسن فيما يبدو

منشور 09 نيسان / أبريل 2020 - 12:27
ترامب وجونسون
ترامب وجونسون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.

وقال ترامب إنه تحدث مع مندوبين من المملكة المتحدة.

وقال للصحافيين خلال إفادة صحفية حول فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 “تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل”.

وأضاف “لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد”. (رويترز)


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