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ترامب: ضربتنا الصاروخية ضد سوريا العام الماضي كانت تحذيرا للصين!

ترامب: ضربتنا الصاروخية ضد سوريا العام الماضي كانت تحذيرا للصين!
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