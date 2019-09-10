ترامب يعزل جون بولتون: لم نعد بحاجة الى خدماتك

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه طلب من جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي الاستقالة من منصب

ولم يوضح ترامب في تغريدته على تويتر الاسباب الا انه قدم شكره للمسؤول السابق معلنا نيته تعيين خليفه له الاسبوع المقبل



وقال ترامب في تغريدة: "أخبرت جون بولتون بالأمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض. اختفلت معه بقوة في عدد من المقترحات كما فعل عدد من أعضاء الإدارة".

وأضاف ترامب أنه طلب من بولتون تقديم استقالته وهو ما فعله الأخير الثلاثاء.

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب بعد كل من مايكل فلين و هربرت ماكماستر.