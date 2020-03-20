  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. ترامب: طلبنا المساعدة من دمشق بشأن أوستين تايس

ترامب: طلبنا المساعدة من دمشق بشأن أوستين تايس

منشور 20 آذار / مارس 2020 - 03:04
كانت الحكومة الأمريكية ذكرت أن أن تايس فقد في سوريا بآب/ أغسطس 2012 قرب العاصمة دمشق
كانت الحكومة الأمريكية ذكرت أن أن تايس فقد في سوريا بآب/ أغسطس 2012 قرب العاصمة دمشق

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن طلب تقدمت به إدارته للنظام السوري، حول الصحفي المختفي منذ العام 2012، أوستين تايس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "نعول على مساعدة من قبل السلطات السورية، وبعثنا مؤخرا رسالة لها".

وأضاف: "يا سوريا، من فضلكم، تعاونوا معنا، فكروا في كل الأشياء الخيرة التي فعلناها من أجل سوريا. تخلصنا من خلافة داعش. إننا فعلنا كثيرا من أجلها. سنكون مشكورين جدا في حال إخلائهم سبيل أوستين في وقت سريع".

وكانت الحكومة الأمريكية ذكرت أن تايس فقد في سوريا بآب/ أغسطس 2012، قرب العاصمة دمشق.

وبعد اختفائه، ظهر في فيديو معصوب العينين، محتجزا لدى مقاتلين، لم يفصحوا عن هويتهم.

إلا أن واشنطن اتهمت النظام السوري باعتقال تايس، بينما نفت دمشق ذلك. 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...