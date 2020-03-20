ترامب: طلبنا المساعدة من دمشق بشأن أوستين تايس

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن طلب تقدمت به إدارته للنظام السوري، حول الصحفي المختفي منذ العام 2012، أوستين تايس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "نعول على مساعدة من قبل السلطات السورية، وبعثنا مؤخرا رسالة لها".

وأضاف: "يا سوريا، من فضلكم، تعاونوا معنا، فكروا في كل الأشياء الخيرة التي فعلناها من أجل سوريا. تخلصنا من خلافة داعش. إننا فعلنا كثيرا من أجلها. سنكون مشكورين جدا في حال إخلائهم سبيل أوستين في وقت سريع".

وكانت الحكومة الأمريكية ذكرت أن تايس فقد في سوريا بآب/ أغسطس 2012، قرب العاصمة دمشق.

وبعد اختفائه، ظهر في فيديو معصوب العينين، محتجزا لدى مقاتلين، لم يفصحوا عن هويتهم.

إلا أن واشنطن اتهمت النظام السوري باعتقال تايس، بينما نفت دمشق ذلك.