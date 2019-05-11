ترامب: على السعودية دفع الاموال لنا ليبقى سلمان في السلطة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية الى دفع المزيد من الاموال كثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة.

واعلن أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا ضمن حملة تدعو لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في العام 2020، إن السعودية دولة غنية جدا ليس لديها شيء سوى المال، "فأعتقد أن بإمكانهم (السعوديين) دفع المال مقابل دفاعنا عنهم".

وقال ترامب : "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، لكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار من بلادنا".

ترامب يجدد التزامه بإجبار #السعودية دفع ثمن حمايتها من قبل الولايات المتحدة وذلك خلال كلمة أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا. pic.twitter.com/uSq52f1A19 — Sara Abdullah (@sa___sara) ٩ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "نحن ندافع عن الكثير من الدول الغنية، وهم لا يحترموننا، بصراحة حينما أطلب منهم ذلك يدهشون ويقولون إنه لم يسبق أن طلب أحد منهم ذلك. لا يقولون ذلك بالمعنى الحرفي، فهم أذكياء لكن يمكنك أن تشعر بذلك من نظرتهم".

وأكد ترامب أنه لا يريد أن يخسر حليفا ثريا كالسعودية وهي اشترت من بلاده ما قيمته 450 مليار دولار، مضيفا: "وعسكريا ندعم استقرارهم".

ترامب يجدد تذكير السعودية بضرورة دفع "الفاتورة"



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، أن على السعودية دفع ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا ضمن حملة تدعو لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في العام 2020 pic.twitter.com/uK84hbRSjp — خربشات مريم (@Marioum69458827) ١٠ مايو ٢٠١٩

وقبل ذلك، كان ترامب قد قال أواخر الشهر الماضي لجمهوره في ولاية ويسكونسن (شرقي أمريكا)، إنه اتصل بالملك سلمان، وقال له: "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال العاهل السعودي: "لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى اتصالا كهذا في السابق"، فقال ترامب: "هذا لأنهم كانوا أغبياء".

يذكر أن الرئيس الأمريكي قال، في أكتوبر الماضي، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لن يبقى في السلطة دون دعم الجيش الأمريكي ولو لأسبوعين.