ترامب: على خامنئي أن “ينتبه بشدة” إلى كلامه

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إنه يجب على الزعيم الأعلى الإيراني “آية الله علي خامنئي” أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد “خامنئي” الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.

وقال ترامب على تويتر: المدعو “الزعيم الأعلى لإيران” قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا. مضيفا: “اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه”.

جاء هذا التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل القائد العسكري الإيراني “قاسم سليماني” في ضربة أميركية بطائرة مسيرة، ردت عليه إيران بقصف صاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق التي تستضيف جنودا أمريكيين.