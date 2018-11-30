ترامب عن لقائه ابن سلمان: "لم أجر أي نقاشات معه"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يجر أي محادثات مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال لقائه به على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وأكد ترامب على أن لقاءه بابن سلمان اقتصر على "عبارات ودية" فقط.

وكانت قناة العربية السعودية ذكرت أن ترامب وولي العهد عقدا اجتماعا على هامش القمة، ولم تقدم أي تفاصيل عن الاجتماع.

على جانب آخر، قال مسؤول بقصر الإليزيه الفرنسي، إن الرئيس، مانويل ماكرون، أبلغ ابن سلمان، في لقاء جمعهما على هامش قمة العشرين، رسالة حازمة "جدا" بشأن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال المسؤول إن ماكرون أبلغ ابن سلمان أنه يفضل اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات بمقتل خاشقجي.