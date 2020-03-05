ترامب عن وقايته من كورونا: لم ألمس وجهي منذ أسابيع

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يتبع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس "كورونا".

وخلال اجتماع عقده بالبيت الأبيض مع مديري شركات الطيران، ومسؤولي إدارته حول إجراءات الحد من انتشار الفيروس، قال ترامب ممازحا: "أفتقد وجهي، لم ألمسه منذ أسابيع".

وجاء تصريح ترامب بعد نصيحة قدمتها المسؤولة عن ملف "كورونا" بالبيت الأبيض، ديبورا بيركس، بضرورة غسل اليدين، وعدم ملامسة الوجه.

وسجّلت الولايات المتحدة 11 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، آخرها الأربعاء لشخص في ولاية كاليفورنيا.

وتخطى عدد وفيات "كورونا" حول العالم حاجز الـ3200 حالة، في الصين وحدها نحو 3000 آلاف.