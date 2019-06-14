ترامب غير مستعد لصفقة مع ايران والسعودية ستقف الى جانبه في الحرب

حسم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، موقف بلاده من اي حرب قادمة بين اميركا وايران وقال أن المملكة حليفة لواشنطن وتقف كتفا إلى كتف معها.

وحسب تصريحات الجبير لـ قناة "CNN" الأمريكية فأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة لن يتحول إلى حرب

وقال متهما ايران بالسعي نحو الحرب: "أعتقد أن الجميع يحاول تفادي الحرب، ربما باستثناء إيران. نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لجعل إيران تقوم بما هو صائب، والتأكيد لها بوضوح أن تصرفاتها غير مقبولة".

وأضاف الجبير، ردا على سؤال من المذيع حول ما إذا كانت السعودية تنوي الانضمام إلى الولايات المتحدة حال تحركها عسكريا ضد الجمهورية الإسلامية: "إننا حلفاء مع الولايات المتحدة ووقفنا دائما كتفا إلى كتف مع بعضنا البعض، لكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ أي عمل عسكري، أعتبر أنها تريد ضمان وجود إجراءات رادعة في منطقة الخليج لمنع العدوان من قبل إيران".

ترامب غير مستعد للسلام مع ايران

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بعدم استعداد بلاده وإيران لإبرام صفقة بينهما في الوقت الراهن.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وكتب ترامب على صفحته في تويتر أنه ثمن عاليا الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى طهران، حيث التقى زعماء إيرانيين. ومع ذلك فقد أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "مجرد التفكير" في عقد صفقة بين الولايات المتحدة وإيران "سابق لأوانه".

وقال ترامب في إحدى تغريداته: "إنهم غير مستعدين.. ونحن بدورنا لسنا مستعدين!