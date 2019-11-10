ترامب: قد يتم نشر نسخة من اتصال ثان مع رئيس أوكرانيا يوم الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء.

وقال ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما “لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية”.

وأضاف “سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا”.

وحدثت المكالمة في نيسان/ أبريل بعد فترة وجيزة من فوز زيلينسكي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيكون على استعداد لإصدار نص المكالمة لكنه لم يحدد التوقيت.

ويأتي تصريح ترامب حول نص المكالمة في الوقت الذي يدخل فيه التحقيق في اتهامه بالتقصير مرحلة جديدة. وقال الديمقراطيون، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنهم سيعقدون أول جلسات استماع مفتوحة في الكونغرس، يوم الأربعاء المقبل. وكانت جلسات الاستماع حتى الآن تتم خلف الأبواب المغلقة.

ويتمحور التحقيق في اتهام ترامب بالتقصير حول مكالمة هاتفية أجراها ترامب في تموز/يوليو مع زيلينسكي، حيث طلب منه “معروفا” كي يجري تحقيقا مع جو بايدن، وهو ديمقراطي بارز يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات ضد ترامب العام المقبل. (وكالات)