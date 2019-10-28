ترامب قد يسمح بنشر جزء من فيديو قتل البغدادي

من المعتقد بأن التسجيل يشمل لقطات من الجو وأخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود الذين اقتحموا مجمع البغدادي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا يوم السبت.

وقال ترامب للصحفيين قبل سفره إلى شيكاجو "نفكر في الأمر. ربما (نسمح بذلك)...ربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".

وقال مسؤول أمريكي إن التسجيل يحتاج لعملية تنقيح للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تكشف عن الأساليب التكتيكية التي تستخدمها القوات الأمريكية.

وكشف ترامب يوم الأحد بالتفصيل عن الغارة على مجمع البغدادي قائلا إن زعيم التنظيم فجر حزاما ناسفا كي يودي بحياته مع اقتراب القوات الأمريكية منه.

وأضاف ترامب إن تحليلا للحمض النووي في الموقع أكد مقتل البغدادي.

إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين شكوكهم في وصف ترامب بما في ذلك زعمه أن البغدادي كان يبكي في النفق.

وكان ترامب قال انه شاهد الغارة بأكملها مباشرة مثل "الفيلم السينمائي".

إلا أن المسؤولين ذكروا للصحيفة أنه من غير الممكن أن يكون ترامب قد استمع للأحداث في ذلك الوقت أو أنه تمكن من مشاهدة ما جري داخل النفق.

