ترامب قد يعلن تفاصيل"صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية

كشفت مصادر أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد يستبق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بإعلان تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن" في مسعى لحشد أصوات الناخبين اليهود لصالحه في الانتخابات القادمة.

وقالت "القناة الإسرائيلية 13" نقلا عن تلك المصادر، إن ترامب يجري مشاورات مكثفة حول تأثير نشر "صفقة القرن"، حال جرى نشرها قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي ستعقد في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

ولفتت القناة إلى أن قرار ترامب بنشر الخطة محكوم بتطورات المحاكمة ضده في الكونغرس خلال الأيام القادمة، ونتائج اجتماعاته هو وكبير مستشاريه جاريد كوشنر في مؤتمر دافوس الاقتصادي الثلاثاء مع قادة من جميع أنحاء العالم، خصوصا من العالم العربي، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وأشارت إلى أن القرار مرتبط أيضا بما سينتج عن لقاء سيعقد بين جاريد كوشنر ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنافسه الرئيس في الانتخابات القادمة، بيني غانتس، الأسبوع المقبل. ففي حين يؤيد نتنياهو نشر الخطة قبل الانتخابات، يرى غانتس أن نشرها في هذا التوقيت من شأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات.



في المقابل ألمح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين الأسبوع الماضي، إلى أن نشر خطة ترامب للسلام غير مرتبط بحل الأزمة السياسية في إسرائيل، زاعما أن الإدارة الأمريكية لا تربط خطواتها مع الأحداث السياسية الداخلية في إسرائيل وفي مناطق السلطة الفلسطينية.