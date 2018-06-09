ترامب: قمة سنغافورة "فرصة لن تتكرر" للسلام مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القمة التي ستجمعه مع الزعيم كيم جونغ أون "فرصة لن تتكرر" للسلام بين بلاده وكوريا الشمالية.

وجاء تصريح ترامب بينما يستعد للسفر يوم السبت إلى سنغافورة للقاء كيم.

وقال ترامب وهو يستعد لمغادرة قمة الدول السبع المنعقدة في كندا "إنها منطقة غير معروفة ولكنني أشعر بالثقة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "أشعر أن كيم جونغ أون يريد أن يقوم بشيء عظيم لشعبه وأن لديه فرصة لذلك...إنها فرصة لن تتكرر"، مضيفا أن كوريا الشمالية "تتعاون معنا بصورة جيدة" استعدادا للقمة التي تجري الثلاثاء.

ويريد ترامب أن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها للأسلحة النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.